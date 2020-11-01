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ما حكم قراءة القرآن من «الجوال» أثناء صلاة الفرائض والنوافل؟.. الشيخ «السبر» يوضح (فيديو)

ما حكم قراءة القرآن من «الجوال» أثناء صلاة الفرائض والنوافل؟.. الشيخ «السبر» يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال في الفرائض والنوافل. 

وقال السبر في لقاء ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجوز القراءة من الجوال في الفرائض إذا كان المُصلي لا يحفظ شيئاً من القرآن الكريم، منوهاً إلى أن الأولى في الفريضة عدم كثرة الحركة.

وأضاف أن القراءة من الجوال في صلاة النوافل تجوز أيضاً، فقد ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان يُصلي بها غلامها في صلاة الليل ويقرأ من المصحف.

 

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