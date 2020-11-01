الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.. معتمرو الخارج يؤدون أول صلاة بالمسجد الحرام (صور)

وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.. معتمرو الخارج يؤدون أول صلاة بالمسجد الحرام (صور)
0

تواصل- فريق التحرير:

أدى آلاف المعتمرين من بينهم معتمري الخارج، اليوم الأحد صلاة الفجر بالمسجد الحرام تزامناً مع انطلاق المرحلة الثالثة لعودة العمرة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وانطلقت المرحلة الثالثة من مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بداية من الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020. 

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد أعلن في وقت سابق أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، على 4 مراحل، بداية من الأحد 4 أكتوبر 2020، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وأوضح المصدر أنه تقرر إعادة السماح بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بداية من الأحد 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30 بالمائة (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

المرحلة الثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة بداية من الأحد 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75 بالمائة (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 بالمائة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

 

المرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بداية من الأحد 1 نوفمبر

المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

مواد ذات صلة

«السديس» يُدشّن تطبيق «تَنْقل» لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام.. مرفق رابط مباشر

«السديس» يُدشّن تطبيق «تَنْقل» لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام.. مرفق رابط مباشر

«الصحة»: تسجيل 402 إصابة جديدة بـ«كورونا» و433 حالات تعافي و19 وفاة

«الصحة»: تسجيل 402 إصابة جديدة بـ«كورونا» و433 حالات تعافي و19 وفاة

«الحج»: مستعدون لاستقبال رحلات «العمرة» من خارج المملكة وسط إجراءات احترازية صارمة

«الحج»: مستعدون لاستقبال رحلات «العمرة» من خارج المملكة وسط إجراءات احترازية صارمة

الكشف عن عرض جديد لفيروس «كورونا» يُصيب أصابع القدمين

الكشف عن عرض جديد لفيروس «كورونا» يُصيب أصابع القدمين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>