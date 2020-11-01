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متى تسقط «ضريبة القيمة المضافة» عند بيع السيارات المُستعملة؟ .. «الزكاة والدخل» توضح

متى تسقط «ضريبة القيمة المضافة» عند بيع السيارات المُستعملة؟ .. «الزكاة والدخل» توضح
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح حساب “العناية بالعملاء” التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل ، أن بيع السيارة المستعملة من قبل شخص غير مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لشخص آخر ، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك رداً على استفسار من أحد الأشخاص ، بشأن مدى خضوع معاملة قام بها شخص لبيع وشراء سيارات مستعملة دون أن يملك منشأة أو سجلاً تجارياً، لنظام ضريبة القيمة المضافة.

حيث قال الحساب في رده، أن شراء وبيع السيارات المُستعملة يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من معرض أو شخص مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ، أما بيع سيارة من فرد غير مُسجل ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

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