الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. استشاري تغذية يُحذّر من «أطعمة شائعة» تؤدي لاضطرابات جسدية متعددة

شاهد.. استشاري تغذية يُحذّر من «أطعمة شائعة» تؤدي لاضطرابات جسدية متعددة
0

تواصل – فريق التحرير:

حذّر الدكتور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية العلاجية من منتجات غذائية يشيع بين الناس أنها خفيفة وتُسمى “خفايف”، إلا أنها ثقيلة جدًا على المعدة داعيًا لعدم الإكثار منها.

وعبر مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشار العثمان إلى أعراض الإكثار من تناول منتجات القمح تؤدي إلىانتفاخ البطن وكثرة الغازات، والإسهال و الإمساك، وآلام في البطن، والصداع، والغثيان أو القيء المتكرر، والإرهاق الجسدي، والضيق والتوتر والإنفعال، إضافة إلى سرعة التحسسات الجلدية، وفقر الدم، وضعف المناعة.

ونصح استشاري التغذية العلاجية، بالتقليل من المنتجات الغذائية المخبوزة، قائلًا: “من يعاني من هذه الأعراض يخفف من منتجات القمح والشعير بقدر قوة الأعراض وليس بالضرورة الامتناع التام إلا في حالة وجود حساسية القمح“.

وتابع،هناك بدائل لعمل الخبز والمخبوزات بدون جلوتين، من دقيق: الذرة الصفراء أو البيضاء، الدخن، الشوفان، الرز الأسمر وهي موجودة لدى المطاحن والاسواق، نشا البطاطس، منتجات القمح الخالية من الجلوتين، الموجودة في محلات بيع متخصصة وفي بعض أسواق الأغذية المركزية.

مواد ذات صلة

تطبيق لائحة جديدة لضبط كمية الملح بالمخبوزات.. بعد أيام

تطبيق لائحة جديدة لضبط كمية الملح بالمخبوزات.. بعد أيام

«الغذاء والدواء» تطلق حملة توعوية للحد من الهدر الغذائي

«الغذاء والدواء» تطلق حملة توعوية للحد من الهدر الغذائي

«مؤسسة الحبوب» تكشف عن هدر 67 ألف كيس سنوياً من عجينة السمبوسة (صور)

«مؤسسة الحبوب» تكشف عن هدر 67 ألف كيس سنوياً من عجينة السمبوسة (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة