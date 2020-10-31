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المطاعم تتصدر.. ارتفاع إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال الربع الثالث في 2020

المطاعم تتصدر.. ارتفاع إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال الربع الثالث في 2020
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تواصل – فريق التحرير:

بلغ إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2020، نحو 254.62 مليار ريال، ليسجل بذلك ارتفاعا على أساس ربعي وسنوي.

وبحسب تقرير لـ”الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفع الإنفاق بنسبة 0.2% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 254.15 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 472.34 مليون ريال.

ونما إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي بنحو 59.5% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، ليبلغ نحو 12.16 مليار ريال، إذ يشكل الإنفاق على قطاع المطاعم والمقاهي نحو 12.7% من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة. كذلك نما الإنفاق على قطاع “المشروبات والأطعمة” بنحو 67.6%، لتبلغ مبيعات نقاط البيع نحو 15.58 مليار ريال، فيما يشكل الإنفاق على القطاع نحو 16.3 %.

وخلال سبتمبر، نما الإنفاق بنحو 2.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبحجم إنفاق بلغ نحو 86.24 مليار ريال، فيما سجل نموا مقارنة بشهر أغسطس بلغ 8.9 %.

وكان إنفاق المستهلكين في المملكة قد شهد تراجعًا منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي “تسعة الأشهر الأولى من 2020″، حيث تراجع حجم الإنفاق بنحو 5.6%، بعد تأثر إنفاق شهر “مارس وأبريل ومايو” بسبب تزامنها مع بداية الجائحة العالمية وفترة الإغلاق الاقتصادي.

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