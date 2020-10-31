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هكذا استعدت «شؤون الحرمين» لاستقبال معتمري الخارج (صور)

هكذا استعدت «شؤون الحرمين» لاستقبال معتمري الخارج (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وذلك خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة المتضمنة رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها، وتسخير الطاقات البشرية والامكانات التقنية التي وفرتها القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة تعبدية صحية وآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وتتنوع الخدمات التي تستعد الإدارات الخدمية والإدارية في المسجد الحرام لتكثيفها بين تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار الساعة، لضمان بيئة صحية وآمنة تراعي المتطلبات الصحية لمكافحة العدوى.

وتعكف رئاسة شؤون الحرمين على تهيئة وتنظيم الساحات والممرات لزيادة الأعداد خلال المرحلة الثالثة من العمرة من خلال موظفين ومراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية تستهدف أعمالهم ومهامهم تنظيم حركة المصلين والزوار داخل المسجد الحرام وساحاته.

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