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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بالفيديو.. الشيخ «المطلق»: أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مُستحب شرعًا

بالفيديو.. الشيخ «المطلق»: أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية مُستحب شرعًا
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن أخذ لقاح الإنفلونزا الموسميّة يعد من المستحب شرعًا وذلك من باب الأخذ بأسباب الوقاية من المرض.

وقال الشيخ المطلق في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية: إن من نعم الله علينا بالمملكة توفير مثل هذا اللقاح مجانًا وفي كل مكان على حد سواء للمواطن والمقيم”.

ونوه المستشار بالديوان الملكي إلى أن اللقاح يقلل – بإذن الله – من خطر الإنفلونزا، بحسب ما هو معروف علميًا، مُضيفًا أن الأخذ بالأسباب عبادة مصداقًا لقول النبي ﷺ : “أعقلها وتوكل”.

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