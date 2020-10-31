شاهد..ضربات رجال الأمن تطيح بعصابات السلب والنهب في مختلف مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن في المملكة من ضبط عدد من الجناة تورطوا في جرائم سرقة وسلب ومخالفات سطو مسلح في العديد من المناطق.

و ألقى رجال الأمن في الرياض القبض على أربعة مواطنين يرتكبون عدداً من الجرائم، تمثلت بالسطو على المتاجر، والاعتداء على العاملين فيها، وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء، ونشل الحقائب النسائية، باستخدام الدراجات النارية.

كما تم القبض على 5 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال، بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 1444 شريحة لشركات اتصالات محلية ومبالغ مالية، قدرها واحد وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالًا.

كما تم ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، يرتكبون عدداً من قضايا السلب تحت تهديد السلاح وسرقة مركبة، وبطاقات شحن ومبالغ مالية، ومقاومة رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم، وقدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي أربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة ريال.

كما تم القبض على مواطنين تورطا بالسطو على متجر تموينات، وتهديد العاملين فيه، والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.