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في مشهد يُثلج الصدور.. صلاة المغرب تجمع آلاف المتنزهين بكورنيش جدة (فيديو)

في مشهد يُثلج الصدور.. صلاة المغرب تجمع آلاف المتنزهين بكورنيش جدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثّقت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات تجمّع المتنزهين بكورنيش جدة لأداء الصلاة في مشهد يشرح الصدور ويبهج النفوس، تناقله رواد مواقع التواصل تحفيزًا لمثل هذه الأعمال الصالحة، في أماكن التنزّه وبخاصة كورنيش جدة.

وبحسب المقاطع المتداولة، فقد آمّ صلاة المغرب أمس الجمعةالقارئ محمد كـليم الأركـاني، وسط تجمّع عدد كبير من المصلين خلفه.

فيما شهدت الصلاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظًا والتزامًا بما تبثه وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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