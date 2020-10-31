الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خادم الحرمين يمنح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق..تبرع كل منهم بدمه «عشر مرات»

خادم الحرمين يمنح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق..تبرع كل منهم بدمه «عشر مرات»
0

تواصل – واس: 

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات .

وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني ، ميرزا أحمد ، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد اسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي ، محمد أحمد محمد الحمامي ، حارثه عبدالمؤمن النشيواتي ، عبد الله محمد عمر باعقيل ، خالد بسام شبلاق ، الشافعي محمود صالح عبد الهادي ، اسماعيل عبدالولي محمد البركاتي ، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي ، المزمل عبدالحليم مختار الطيب ، عبود احمد الحبيب ،أكرم عيسى محمد أبو شاور ، عبد العزيز علي صالح مجمل، حسين حامد احمد الحسين ، أحمد عبدالكريم عبيد ، أنور إبراهيم ، عدي مهدي محمد الجيجكلي ، عبد المجيد احمد العبد العزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي .

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يوافق على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم

خادم الحرمين يوافق على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم

هل يمكن لمريض السكري وضغط الدم التبرع بالدم؟.. استشاري يوضح

هل يمكن لمريض السكري وضغط الدم التبرع بالدم؟.. استشاري يوضح

بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

كلمة خادم الحرمين في البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)

كلمة خادم الحرمين في البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>