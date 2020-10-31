كيف يمكنك الحصول على قرض ضمان استيراد الحطب؟ تعرف على الطريقة والمتطلبات

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أوضح صندوق التنمية الزراعية تفاصيل ومزايا برنامج الحصول على ضمان تمويل استيراد الحطب، والذي يعد أحد التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق.

وأوضح الصندوق، في بيان له، أن البرنامج عبارة عن التسهيلات الائتمانية التي يتم من خلالها استيراد الحطب لتغذية السوق المحلي والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى الغطاء النباتي بصفة خاصة.

• أهداف البرنامج:​

حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد. فتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط. تذليل العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات البنوك في هذا المجال.

• متطلبات الحصول على قرض:

السجل التجاري مضافاً إليه نشاط استيراد الحطب. فاتورة عرض (غير مسددة) للحطب المراد استيراده. تعبئة نموذج طلب. كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر. التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط.​

ولمزيد من المعلومات ​​عن التسهيلات الائتمانية يمكنك الضغط (هنا) كما يمكن الحصول على تفاصيل عن البرنامج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).