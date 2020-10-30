الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المرور» يوضح الإجراءات اللازمة عند فقدان لوحة السيارة

«المرور» يوضح الإجراءات اللازمة عند فقدان لوحة السيارة
0

تواصل – فريق التحرير :

أوضحت الإدارة العامة للمرور الإجراءات المطلوبة في حال فقدان لوحة السيارة .

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، الجمعة، ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنه في حال فقدان لوحة السيارة يجب الإبلاغ لدى السجلات الجنائية، ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي: ( الانشغال مع بقية ركاب المركبة – تأمل المناظر الخارجية – محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة – كذلك استخدام الهاتف المحمول) .

مواد ذات صلة

المرور يعلن حصيلة الحملة الميدانية لضبط المركبات المخالفة بالوقوف في أماكن ذوي الإعاقة

المرور يعلن حصيلة الحملة الميدانية لضبط المركبات المخالفة بالوقوف في أماكن ذوي الإعاقة

تنبيه مهم من المرور بشأن «اللوحات النظامية»

تنبيه مهم من المرور بشأن «اللوحات النظامية»

«مرور جدة» يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يقود بسرعة عالية جدًا

«مرور جدة» يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يقود بسرعة عالية جدًا

تنبيه من «المرور» بشأن أولية السير للمركبات في «الدوار»

تنبيه من «المرور» بشأن أولية السير للمركبات في «الدوار»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>