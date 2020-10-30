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تقني يوضح أفضل طريقة لمشاركة آية من المصحف الإلكتروني على تطبيقات التواصل (فيديو)

تقني يوضح أفضل طريقة لمشاركة آية من المصحف الإلكتروني على تطبيقات التواصل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي أفضل طريقة لمشاركة آية من القرآن الكريم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

 وأبان “الحمادي” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” الطريقة وذلك من خلال تحميل تطبيق «آية» -وهو عبارة عن مصحف إلكتروني-، على الهاتف سواء بنظام تشغيل أندرويد أو “آيفون”.

وأشار إلى أنه يتم تحديد الآية المراد مشاركتها أو عدد من الآيات وستظهر خيارات المشاركة للتطبيقات سواء “تويتر” أو “واتسآب” من خلال الضغط على أيقونة مشاركة الموجودة بالتطبيق.

وللتعرف على الطريقة بالتفاصيل عبر هذا الفيديو:-   

 

 

 

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