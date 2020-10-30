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ارتفاع سعر الذهب ليبلغ 1869 دولاراً للأوقية

ارتفاع سعر الذهب ليبلغ 1869 دولاراً للأوقية
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تواصل- وكالات

ربح الذهب اليوم الجمعة مقابل تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

ووفقاً لـ”رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1869.16 دولار للأوقية (الأونصة).

وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى يوم الثلاثاء ، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1869 دولارا.

وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه واستقر مقابل سلة من العملات مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

 

 

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