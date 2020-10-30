تيسيرًا لحركة التبادل التجاري.. «الجمارك»: هذه المستندات لم تعد مطلوبة للاستيراد

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قلصت الهيئة العامة للجمارك ، المستندات اللازمة للاستيراد إلى مستندين فقط بدلاً من 14 مستنداً .

وأشارت الجمارك إلى أن المستندات المطلوبة للاستيراد هي الفاتورة وبوليصة الشحن فقط، وذلك لضمان انسيابية ومرونة تدفق الواردات وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري.

كما ألغت “الجمارك” مستندات إثبات الدفع وإذن التسليم وشهادة المنشأ وشهادة المطابقة والتصريح التجاري والسجل التجاري والبيان الجمركي وتفويض المخلص وبيان التعبئة وتصريح خروج البوابة وترجمة بوليصة الشحن والفاتورة المصادقة من الغرفة التجارية.