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«الحج»: مستعدون لاستقبال رحلات «العمرة» من خارج المملكة وسط إجراءات احترازية صارمة

«الحج»: مستعدون لاستقبال رحلات «العمرة» من خارج المملكة وسط إجراءات احترازية صارمة
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ خلال جميع رحلات العمرة القادمة إلى المملكة.

وأضافت الوزارة أنه تم استكمال كافة التجهيزات لاستقبال معتمري الخارج اعتباراً من يوم الأحد المقبل- بمشية الله- وفقاً لـ”الإخبارية”-.

وتصل إلى جدة بعد غدٍ الأحد أولى رحلات الطيران المقلة المعتمرين القادمين من خارج العمرة القادمة، وذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩” والحفاظ على صحة الإنسان .

وتقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة ، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم ، وأثناء تأديتهم المناسك ، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

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