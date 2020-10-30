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إليك.. أفضل طريقة لتنظيف الهواتف الذكية دون إحداث أي  تلف

إليك.. أفضل طريقة لتنظيف الهواتف الذكية دون إحداث أي  تلف
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تواصل- فريق التحرير:

تتعرض هواتفنا الذكية باستمرار للجراثيم والغبار والأوساخ، ويهمل الكثيرون تنظيف هواتفهم مما يعرضهم لاحتمال الإصابة بالأمراض.

ويعد تنظيف الهاتف بشكل دوري فكرة جيدة من وجهة نظر صحية ومن ناحية المظهر، وإذا انسكب شيء ما على الهاتف، يعد تنظيفه أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار عمله بشكل صحيح.

وعلى الرغم من أن جميع طرازات آيفون الأحدث من هاتف آيفون 7 مقاومة للماء والغبار، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تتلف بسبب السوائل والجسيمات الصغيرة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

ولتنظيف هاتف آيفون، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بالماء. وإذا شعرت أنه يجب عليك تطهير الهاتف، فاستخدم محلولاً مكوناً من الماء والكحول بنسبة 50:50، وقم بتطبيقه برفق باستخدام قطعة قماش مبللة.

خطوات التنظيف:

1.قم بإزالة حافظة هاتفك.

2.أوقف تشغيل الهاتف وافصل أي كبلات متصلة.

3.بلل قطعة القماش بالماء برفق.

4.امسح الهاتف برفق، مع ممارسة القليل من الضغط.

5.جفف الهاتف بقطعة قماش نظيفة أخرى بمجرد الانتهاء.

إذا كان لديك هاتف آيفون قديم وغير مقاوم للماء، فاحرص على توخي مزيد من الحذر حول المنفذ الإضافي حيث يتم توصيل سماعات الرأس، واحتفظ بالرطوبة الزائدة بعيداً عنه إن أمكن، واستخدم قطعة قماش جافة نسبياً لتنظيفه، ويمكنك استخدام كمية صغيرة من الكحول للتعقيم مع تجنب الوصول إلى المنافذ.

 

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