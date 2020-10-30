بعد غد الأحد.. وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة إلى جدة

تواصل- واس:

تصل إلى جدة بعد غدٍ الأحد أولى رحلات الطيران المقلة المعتمرين القادمين من خارج العمرة القادمة، وذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩” والحفاظ على صحة الإنسان .

وتقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة ، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم ، وأثناء تأديتهم المناسك ، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وسخرت الوزارة الأنظمة التقنية ، وأطلقت تطبيق “اعتمرنا” الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي

وراعت وزارة الحج والعمرة في خطتها مراحل تأدية المعتمرين لمناسكهم ، ورفع جهوزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة ، وسط توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن .

ودعت الوزارة مختلف المعتمرين القادمين بعد رفع الحظر في ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة ، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم ، حيث سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار ، أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية ، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام .