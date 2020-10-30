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“الغذاء والدواء” تحذر: الخلط الخاطئ لمركبات “الإيونوفور” مع الأعلاف يتسبب في موت الإبل والدواجن

“الغذاء والدواء” تحذر: الخلط الخاطئ لمركبات “الإيونوفور” مع الأعلاف يتسبب في موت الإبل والدواجن
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن استمرار حوادِث نفوق الحيوانات، يعود إلى الخلط الخاطئ من قِبل بعض مصانع الأعلاف لمركبات “الأيونوفور” مع أعلاف الإبل والحيوانات المجترة ، مشيرة إلى أن ذلك أثر بالسلب على صحة الحيوان وبالتالي على الأمن الغذائي.

ووجهت الغذاء والدواء بمنع استخدام مركبات الأيونوفور في مصانع الأعلاف التي لا تحتوي سوى خط إنتاج واحد لأعلاف الإبل والحيوانات المجترة والدواجن، وتحديد خط إنتاج الدواجن والسماح باستخدام الأيونوفور فقط في المصانع ذات الخطوط المتعددة ، بحسب “الرياض”.

وسمحت الهيئة باستخدام مركبات الأيونوفور في المصانع التي لا تنتج إلا أعلاف الدواجن فقط.

ومنحت مهلة للمصانع للالتزام بهذا التوجيه حتى 31 ديسمبر المقبل، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة.

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