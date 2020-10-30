الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التدريب التقني» تعلن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني.. مواعيد التسجيل

«التدريب التقني» تعلن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني.. مواعيد التسجيل
0

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مواعيد القبول والتسجيل بجميع المنشآت التدريبية التابعة لها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أنه ستفتح بوابة القبول لبرامج البكالوريوس يوم الأحد 22 / 3 / 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2 / 4 / 1442هـ، مضيفا أنه سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية (بنين) ودبلوم كليات التقنية (بنات مسائي) ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون يوم الأحد 7 / 4 / 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 16 / 4 / 1442هـ.

وأكد المقبل على جميع الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة حتى يضمنوا القبول بإذن الله وفقا للشروط المحددة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

تنبيه من قنصلية المملكة في «هيوستن» للمواطنين بشأن إعصار «زيتا»

تنبيه من قنصلية المملكة في «هيوستن» للمواطنين بشأن إعصار «زيتا»

بعد غد الأحد.. وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة إلى جدة

بعد غد الأحد.. وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة إلى جدة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية مصحوبة برياح حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية مصحوبة برياح حتى الـ6 مساءً

شاهد.. اعتراض وتدمير طائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية أُطلقت تجاه المملكة

شاهد.. اعتراض وتدمير طائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية أُطلقت تجاه المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>