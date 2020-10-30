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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تنبيه من قنصلية المملكة في «هيوستن» للمواطنين بشأن إعصار «زيتا»

تنبيه من قنصلية المملكة في «هيوستن» للمواطنين بشأن إعصار «زيتا»
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت القنصلية العامة للمملكة بمدينة هيوستن الأمريكية تنبيها مهاماً للمواطنين المتواجدين هناك بتوخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار “زيتا”

وأكدت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” ضرورة التواصل معها في الحالات الطارئة من خلال البريد الإلكتروني التالي saudiaffairs@sacih.net أو الاتصال عبر أرقام هواتفها.

يُذكر أن إعصار زيتا اجتاح جنوب الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية برياح قوية أسقطت الأشجار وخطوط الكهرباء، وأدت لوفاة ثلاثة أشخاص على الأقل.

 

 

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