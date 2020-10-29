من بينها توفير سكن فندقي.. تعرّف على حقوقك في حال تأخرت رحلة الطيران عن الإقلاع

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نبّه حساب «المستهلك السعودي» إلى حقوق الراكبفي المطار اذا تأخر موعد إقلاع رحلته عن الموعد المحدد للمغادرة.

وذكر الحساب عبر تغريدة له على موقع تويتر: ” في المطار اذا تأخر موعد إقلاع رحلتك عن الموعد المحدد للمغادرة ينشأ لك حقوق لدى الناقل الجوي لاتتنازل عنها وطالب بها”.

ووفقًا للائحة الهيئة العامة للطيران المدني فإنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع، فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة .