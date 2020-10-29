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من بينها توفير سكن فندقي.. تعرّف على حقوقك في حال تأخرت رحلة الطيران عن الإقلاع

من بينها توفير سكن فندقي.. تعرّف على حقوقك في حال تأخرت رحلة الطيران عن الإقلاع
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تواصل – فريق التحرير:

نبّه حساب «المستهلك السعودي» إلى حقوق الراكبفي المطار اذا تأخر موعد إقلاع رحلته عن الموعد المحدد للمغادرة.

وذكر الحساب عبر تغريدة له على موقع تويتر: ” في المطار اذا تأخر موعد إقلاع رحلتك عن الموعد المحدد للمغادرة ينشأ لك حقوق لدى الناقل الجوي لاتتنازل عنها وطالب بها”.

ووفقًا للائحة الهيئة العامة للطيران المدني فإنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع، فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة .

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  1. ٤
    حمود

    والله مع الخطوط السعودية الظاهر مالنا حقوق،، الصراحة المفروض تكون عيننا على حقوقنا ونطالب بها عند اَي تقصير،

  2. ٣
    ابوسلمان القعود

    كل هالسنوات وحنا نجلس بالساعات ولا نطلب مشروبات على حسابهم … المفروض هالحقوق يعلقونها بلوحات في المطار

  3. ٢
    فيصل

    شكرا

  4. ١
    احمد البلوي

    صرنا نتسلف وناخذ قروض عشان نسافر و حقوقنا كمسافرين فاقدينها فالاصل ان الخطوط السعودية تتاخر فان شاءالله بنطالب بحقوقنا مثل ما قال المستشار. شكرا تواصل