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استشاري: 6 أسباب لانخفاض السكر لغير المصابين بالسكري

استشاري: 6 أسباب لانخفاض السكر لغير المصابين بالسكري
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور ناصر الجهني استشاري السكر والغدد الصماء ان هناك 6 أسباب لانخفاض السكر لغير المصابين بالسكري.

وقال “الجهني” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: أسباب انخفاض السكر لغير المصابين بالسكريقد يحدث بعد تناول الطعام أو أثناء الصوم أو كلاهما”.

وذكر استشاري السكر والغدد الصماء أنالصيام أوالحمل، وبعض أنواع الأدوية والكحول، وأمراض الكلى،الكبد،الغدة الكظرية، وأورام البنكرياس، وبعد عمليات جراحة السمنة،ومرحلة ماقبل السكري، تعتبر أسباب لأنخفاض نسبة السكر في الدم.

تجدر الإشارة إلى أن مرض السكري هو اضطراب مُتمثل بارتفاع سكر الدم بصورةٍ غير طبيعية نتيجة عدم قدرة الجسم على إنتاج حاجة الجسم من هرمون الإنسولين، فيم يُساهم اتباع نظام غذائي صحي في الوقاية من الإصابة بالسّكري، حتّى بين الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى تقليل وزنهم.

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