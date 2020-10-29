المرور يعلن حصيلة الحملة الميدانية لضبط المركبات المخالفة بالوقوف في أماكن ذوي الإعاقة

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الإدارة العامة للمرور 3157 مركبة مخالفة خلال تنفيذه الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح حساب “المرور” عبر موقع “تويتر” أن المركبات المخالفة تم ضبطها بمختلف مناطق المملكة، حيث قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الحملة تأتي ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهاب المرور من الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.