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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لماذا يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس؟.. الشيخ المصلح يجيب (فيديو)

لماذا يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس؟.. الشيخ المصلح يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن فضائل يوم الجمعة.

وقال إن الله يصطفي من خلقه ما يشاء وهذا الاصطفاء وفق حكمة وعلم تام فهو جل وعلا الحكيم العليم، {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

وقال الشيخ المصلح: “مما اصطفاه الله من الزمان في جري الأيام، ما اصطفاه من يوم الجمعة الذي جعله الله تعالى محلاً لحوادث كونية عظمى”.

وأضاف المصلح: “يوم الجمعة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة وفيه أُخرج منها)، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم (ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)”.

 

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