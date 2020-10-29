«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لمختلف المؤهلات بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة الرياض عن طرح (133) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، لمختلف المؤهلات (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، بالمسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة – للرجال:

– شركة الراجحي للتطوير المحدودة – للرجال

مدير الإدارة المالية والإدارية

مدير الإدارة الهندسية

مدير إدارة المرافق

مدير إدارة العقار

» شركة المأكولات السريعة البيك – للرجال

عضو فريق

» شركة مجموعة البركات المحدودة – للرجال

ممثل مبيعات

أخصائي موارد بشرية

» شركة الكربونات السعودية – للرجال

فني ميكانيكا صناعية

فني كهرباء صناعية

محصل ديون

مسؤول مستودع

»» الوظائف المتاحة – للنساء :

» شركة العليان للخدمات الغذائية – للنساء

موظفة طاقم خدمة

» شركة مجموعة كابلات الرياض – للنساء

مهندس تقني

مهندس كيميائي

مهندس تخطيط

مخطط صناعي

مخطط صيانة

محاسب

مبرمج حاسب

مدخل بيانات

منسقة شحن

تنفيذي مبيعات وتسعير

» شركة مجموعة البركات المحدودة – للنساء

مندوبة مبيعات وتسويق

» شركة مهمه لدعم و تطوير الاعمال – للنساء

مطورة مواقع ومتاجر إلكترونية

أخصائية تسويق هاتفي

مسؤولة وسائل تواصل اجتماعية

صانعة محتوى

» وأوضحت غرفة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).