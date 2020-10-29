«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لمختلف المؤهلات بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة الرياض عن طرح (133) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، لمختلف المؤهلات (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، بالمسميات والشروط التالية:
الوظائف المتاحة – للرجال:
– شركة الراجحي للتطوير المحدودة – للرجال
- مدير الإدارة المالية والإدارية
- مدير الإدارة الهندسية
- مدير إدارة المرافق
- مدير إدارة العقار
» شركة المأكولات السريعة البيك – للرجال
- عضو فريق
» شركة مجموعة البركات المحدودة – للرجال
- ممثل مبيعات
- أخصائي موارد بشرية
» شركة الكربونات السعودية – للرجال
- فني ميكانيكا صناعية
- فني كهرباء صناعية
- محصل ديون
- مسؤول مستودع
»» الوظائف المتاحة – للنساء :
» شركة العليان للخدمات الغذائية – للنساء
- موظفة طاقم خدمة
» شركة مجموعة كابلات الرياض – للنساء
- مهندس تقني
- مهندس كيميائي
- مهندس تخطيط
- مخطط صناعي
- مخطط صيانة
- محاسب
- مبرمج حاسب
- مدخل بيانات
- منسقة شحن
- تنفيذي مبيعات وتسعير
» شركة مجموعة البركات المحدودة – للنساء
- مندوبة مبيعات وتسويق
» شركة مهمه لدعم و تطوير الاعمال – للنساء
- مطورة مواقع ومتاجر إلكترونية
- أخصائية تسويق هاتفي
- مسؤولة وسائل تواصل اجتماعية
- صانعة محتوى
» وأوضحت غرفة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).