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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لمختلف المؤهلات بالقطاع الخاص

«غرفة الرياض» تعلن عن 133 وظيفة لمختلف المؤهلات بالقطاع الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الرياض عن طرح (133) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، لمختلف المؤهلات (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، بالمسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة – للرجال:

– شركة الراجحي للتطوير المحدودة – للرجال

  • مدير الإدارة المالية والإدارية
  • مدير الإدارة الهندسية
  • مدير إدارة المرافق
  • مدير إدارة العقار

» شركة المأكولات السريعة البيك – للرجال

  • عضو فريق

» شركة مجموعة البركات المحدودة – للرجال

  • ممثل مبيعات
  • أخصائي موارد بشرية

» شركة الكربونات السعودية – للرجال

  • فني ميكانيكا صناعية
  • فني كهرباء صناعية
  • محصل ديون
  • مسؤول مستودع

»» الوظائف المتاحة – للنساء :

» شركة العليان للخدمات الغذائية – للنساء

  • موظفة طاقم خدمة

» شركة مجموعة كابلات الرياض – للنساء

  • مهندس تقني
  • مهندس كيميائي
  • مهندس تخطيط
  • مخطط صناعي
  • مخطط صيانة
  • محاسب
  • مبرمج حاسب
  • مدخل بيانات
  • منسقة شحن
  • تنفيذي مبيعات وتسعير

» شركة مجموعة البركات المحدودة – للنساء

  • مندوبة مبيعات وتسويق

» شركة مهمه لدعم و تطوير الاعمال – للنساء

  • مطورة مواقع ومتاجر إلكترونية
  • أخصائية تسويق هاتفي
  • مسؤولة وسائل تواصل اجتماعية
  • صانعة محتوى

» وأوضحت غرفة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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