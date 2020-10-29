بالفيديو.. تعرف على المستندات المطلوبة لإثبات الملكية العقارية

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تحدث المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم، فضل بن شامان، عن المستندات المطلوبة لتسجيل الملكية العقارية تحت مظلة هيئة عقارات الدولة.

وقال المحامي بن شامان، خلال برنامج “يا هلا”، إن عقارات الدولة ستطلق نظاماً إلكترونياً يوم 5-5-1442هـ، لاستقبال طلبات إثبات الملكية.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة وفق نظام هيئة عقارات الدولة تتمثل في رفع مساحي، وكروكي معتمد، والحدود والأطوال، ومصورات جوية.

ولفت المحامي فضل بن شامان إلى أنه وفق النظام يجب أن تتطابق المصورات الجوية مع ما قدمه المالك لإثبات الملكية، وإذا حدث عكس ذلك سيعتبر طلبه غير دقيق.