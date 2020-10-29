النائب العام: قرار خادم الحرمين بصرف ٥٠٠ ألف ريال لذوي شهداء الصحة ينبع من وجدانه الكبير امتداداً لرعايته الشاملة

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نوه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمضمون قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لذوي كل ممارس صحي انتقل إلى رحمة الله بسبب فيروس كورونا المستجد، سواء أكان عاملاً بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، من المدنيين والعسكريين، سعوديا كان أو غير سعودي.

ونوه معالي النائب العام بهذه اللفتة الكريمة والنظرة الحانية لذوي المتوفين، استشعاراً من القيادة الحكيمة “أيدها الله” للدور الكبير الذي اضطلع به أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف معاليه أن هذا القرار يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لمحاصرة هذه الجائحة، ما جعل المملكة “بحمد الله” في طلائع الدول ذات الكفاءة العالية في التعامل معها، “وصلاً للرعاية الكريمة الشاملة”.

وبيّن معالي النائب العام أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأبنائهم وبناتهم العاملين والعاملات في القطاع الصحي واهتمامهم بشؤونهم وعنايتهم بذوي الشهداء منهم ينبع من الوجدان الكبير لهما يحفظهما الله تعالى.

وختم معالي النائب العام حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأن يجزيهما المولى جل وعلا خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للوطن والمواطن وكل مقيم على أرض المملكة العربية السعودية، وعلى ما شملته رعايتهما من خدمة للإنسانية جمعاء.