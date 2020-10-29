شاهد .. «الشيخ الخثلان» يُفسر لماذا يحرُم الاحتفال بالمولد النبوي؟

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم الاحتفال بالمولد النبوي.

وقال الشيخ الخثلان أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؛ لأن فيه تعظيم لزمن مخصص يتكرر كل عام، وهذا معنى اتخاذه عيداً، مضيفا أنه ليس للمسلمين سوى عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى.

وتابع الشيخ الخثلان أن اتخاذ زمن مخصص يتكرر كل عام هو ما يعني اتخاذه عيدا، ولهذا الصحابة لم يحتفلوا به ومعلوم عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ومحبته لهم، والتابعون لم يفعلوا ذلك وتابعيهم لم يفعلوا ذلك أيضا.

وتابع الشيخ سعد الخثلان أن الاحتفال بالمولد النبوي حدث كما يقال في القرن الخامس أو السادس الهجري؛ حيث أحدثه بعض المسلمين تقليدا للنصارى ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون.