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بين سجن وتشهير وغرامة.. «الداخلية» تنوه بعقوبة ناقلي ومهربي المتسللين

بين سجن وتشهير وغرامة.. «الداخلية» تنوه بعقوبة ناقلي ومهربي المتسللين
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تواصل – فريق التحرير:

أهاب المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تواجد للمخالفين أو المتسولين بأي موقع، وعلى عدم تقديم أي وسائل مساعدة لهم أو إيوائهم على أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بنحو 100.000 ريال والترحيل إن كان المخالف وافدًا والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وأكد الشلهوب على من يشاهد أي تجمع لمخالفي نظام الإقامة والعمل والحدود بالمبادرة والتبليغ بشكل فوري، مشددًا على أن رجال الأمن متواجدون وسيتصدون لأي محاولة لهؤلاء المخالفين مهما كان موقعهم وأماكن تواجدهم، فرجال الأمن متواجدون لصد تلك المحاولات والقيام بكل ما يلزم لحماية الوطن وأمنه.

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