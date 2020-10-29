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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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شاهد.. اعتراض وتدمير طائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية أُطلقت تجاه المملكة

شاهد.. اعتراض وتدمير طائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية أُطلقت تجاه المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات لاعتراض وتدمير طائرات من دون طيار أطلقتها ميليشا الحوثي على المملكة أمس الأربعاء.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية تمكن يوم أمس ، من اعتراض ٦ طائرات بدون طيار و٣ صواريخ بالستية أطلقت على مدن (جازان ونجران وخميس مشيط).

كما تمكن التحالف من اعتراض هدفين جويين جميعها أطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

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