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الجوف.. التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة الأعلاف

الجوف.. التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في تجارة الأعلاف
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تواصل – فريق التحرير:

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن المتستر للمقيم المتستر عليه من مزاولة نشاط التجارة في تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية وتأجير المعدات بمحافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا تغريم المخالفين بغرامة مالية قدرها 550 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وكانت وزارة التجارة قد اشتبهت بحالة التستر في نشاط المخالفين، وأثناء تفتيش ومعاينة المقر تبين تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف وبيع المحاصيل الزراعية وتأجير المعدات الزراعية.

وأعلنت الوزارة، أنه تم ضبط أدلة مادية تؤكد حالة التستر بالاتفاق بين الطرفين ووجود تعاملات مالية بمبالغ كبيرة بين المقيم مع عدد من الأفراد والمنشآت التجارية، إضافة إلى توليه تسيير أعمال الأنشطة الزراعية بمعاونة اثنين من أبنائه والإشراف على العمالة وتخزين وبيع وشراء الأعلاف والمحاصيل الزراعية وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط، وبناءً عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

 

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