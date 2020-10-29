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تصفح الانترنت أثناء مشاهدة التلفزيون يضعف الذاكرة

تصفح الانترنت أثناء مشاهدة التلفزيون يضعف الذاكرة
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تواصل – وكالات:

ربط العلماء، تعدد المهام الإعلامية، مثل مشاهدة التلفزيون جنباً إلى جنب مع تصفح الإنترنت، بمشاكل في الوظائف المعرفية للدماغ وأهمها ضعف الذاكرة.

وجد باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون ويتصفحون الإنترنت في نفس الوقت، يعانون من ضعف في القدرة على تذكر العناصر الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

وقال الدكتور أنتوني واجنر من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة: “نمر عادة بلحظات نعاني خلالها من ضعف في الذاكرة، ولحسن الحظ نمتلك الآن بعض المعلومات التي تسمح لنا بشرح سبب فشلنا بين الحين والآخر في تذكر شيء ما”

وقد أجريت دراسة على مجموعة مؤلفة من 80 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عاماً، حيث قام الباحثون بدراسة الرابط بين فقدان الانتباه من جهة وضعف الذاكرة من جهة أخرى.

لاختبار الذاكرة، عُرض على المشاركين لفترة وجيزة صور أشياء على شاشة الكمبيوتر، مثل قبعة أو وعاء أو سوار أو حشرة أو مغسلة مطبخ.

بعد عشر دقائق، عُرض عليهم مجموعة ثانية من الصور وكان عليهم تحديد ما إذا كانت أكبر أو أصغر، أو أكثر متعة أو غير سارة، أو ما إذا كانوا قد رأوا الصورة من قبل.

وقد تم تسجيل قياسات حجم بؤبؤ العين ونشاط الدماغ (تحديداً موجات الدماغ المشار إليها باسم “قوة ألفا” الخلفية التي تم الحصول عليها باستخدام مخطط كهربية الدماغ)، كمقياس لانقطاع الانتباه.

قال مؤلف الدراسة كيفين مادور، من جامعة ستانفورد أيضًا: “لقد ارتبطت الزيادة في قوة ألفا في الجزء الخلفي من الجمجمة” بفقدان الانتباه، وشرود الذهن، والتشتت.

في الوقت نفسه، تم تقييم تعدد المهام الإعلامية من خلال جعل الأفراد يبلغون عن مدى قدرتهم على التفاعل مع مصادر إعلامية متعددة، مثل الرسائل النصية ومشاهدة التلفزيون.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون ويتصفحون الويب كانت لديهم قدرة أقل على الانتباه المستمر، وكانوا أكثر عرضة لضعف الذاكرة، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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