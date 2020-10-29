لمستخدمي آيفون.. 3 خطوات لإيقاف الاتصال بـ “Wi-Fi” تلقائيًا عند مغادرة المنزل

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يؤدي استخدامك لاتصال (الواي فاي) Wi-Fi أثناء تواجدك في المنزل للاتصال بالإنترنت باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد إلى تقليل استخدام البيانات الخلوية وضمان اتصال إنترنت سريع.

ولكن من الأفضل إيقاف تشغيل الاتصال عند مغادرة المنزل وبهذا ستتجنب الاتصال بالشبكات العامة غير الآمنة وتقليل استنزاف البطارية الذي يحدث عندما يظل هاتف آيفون أو جهاز آيباد يبحث عن شبكات الواي فاي المتاحة تلقائيًا.

وإذا كنت تجد أن القيام بذلك يبدو مملًا ويصعب تذكره فيمكنك استخدام تطبيق Shortcuts من أجل إيقاف تشغيل اتصال الواي فاي عند مغادرة المنزل وتشغيله مرة أخرى عند العودة تلقائيًا.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن تطبيق Shortcuts يتيح لك تفعيل العديد من الوظائف في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، وتتمثل إحدى هذه الوظائف في القدرة على أتمتة هاتف آيفون أو جهاز آيباد لإيقاف تشغيل اتصال الواي فاي تلقائيا عند مغادرة منزلك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: