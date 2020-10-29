«الهيئة الملكية»: بدء استقبال طلبات تصاريح البناء لأراضي «الدرعية» و«عرقة» عبر بوابة «بلدي»

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن الانتهاء من آليات تطبيق الكود العمراني لمنطقةوادي حنيفةوروافده والأراضي المطلة عليه، بما يسهم في رفع مستوى البيئة العمرانية وتعزيز جوانب السلامة والصحة العامة من خلال الحفاظ على عناصر أساسية تتعلق بتحسين التصميم العمراني والتجربة السكنية.

وطورت الهيئة أدلة تطبيقية تساعد المستفيدين والمتخصصين على فهم الكود العمراني لمنطقةوادي حنيفةوكيفية تطبيقه، وأتاحت الاطلاع على كافة تلك الأدلة على موقعها الإلكتروني على الرابط الإلكتروني : (هنا)

ويمكن حاليًا التقدم لطلب تصاريح البناء للأراضي الواقعة ضمن إشراف بلديتي الدرعية وعرقة عبر بوابة “بلدي” على الرابط:https://balady.gov.sa