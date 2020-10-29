الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الهيئة الملكية»: بدء استقبال طلبات تصاريح البناء لأراضي «الدرعية» و«عرقة» عبر بوابة «بلدي»

«الهيئة الملكية»: بدء استقبال طلبات تصاريح البناء لأراضي «الدرعية» و«عرقة» عبر بوابة «بلدي»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن الانتهاء من آليات تطبيق الكود العمراني لمنطقةوادي حنيفةوروافده والأراضي المطلة عليه، بما يسهم في رفع مستوى البيئة العمرانية وتعزيز جوانب السلامة والصحة العامة من خلال الحفاظ على عناصر أساسية تتعلق بتحسين التصميم العمراني والتجربة السكنية.

وطورت الهيئة أدلة تطبيقية تساعد المستفيدين والمتخصصين على فهم الكود العمراني لمنطقةوادي حنيفةوكيفية تطبيقه، وأتاحت الاطلاع على كافة تلك الأدلة على موقعها الإلكتروني على الرابط الإلكتروني : (هنا)

ويمكن حاليًا التقدم لطلب تصاريح البناء للأراضي الواقعة ضمن إشراف بلديتي الدرعية وعرقة عبر بوابة “بلدي” على الرابط:balady.gov.sa

مواد ذات صلة

رئيس الهيئة الملكية: افتتاح أجزاء من مترو الرياض قبل نهاية 2020 (فيديو)

رئيس الهيئة الملكية: افتتاح أجزاء من مترو الرياض قبل نهاية 2020 (فيديو)

الخدمات البيئية بالجبيل تطلق نظاماً ذكياً لتتبع حاويات ومعدات النظافة

الخدمات البيئية بالجبيل تطلق نظاماً ذكياً لتتبع حاويات ومعدات النظافة

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم الطلاب المتفوقين على طريقتها الخاصة

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم الطلاب المتفوقين على طريقتها الخاصة

«الهيئة الملكية» تعلن فتح باب القبول الموحد للكليات والمعهد

«الهيئة الملكية» تعلن فتح باب القبول الموحد للكليات والمعهد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة