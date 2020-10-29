متحدث التجارة: 5 نصائح حتى لا تقع ضحية التخفيضات الوهمية (فيديو)

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وجه عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة مجموعة من النصائح للمستهلك للتحقق من صحة التخفيضات وأنها ليست وهمية.

وأكد الحسين، أنه يحق لكل متسوق رفع بلاغ تجاري على التخفيضات الوهمية ليتم ضبط المنشأة المخالفة وإيقاع العقوبات النظامية عليها .

وأضاف أنه في المناسبات الموسمية تكثر العروض والتخفيضات ومن ضمن حقوق المستهلك ما يلي:

أولا: تشترط وزارة التجارة على المحلات والمتاجر الحصول على ترخيص وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني.

ثانيا: يشترط التوضيح للمستهلك بشأن نسبة التخفيض ووضع سعر للمنتج قبل وبعض التخفيض

ثالثا: من خلال الباركود تستطيع التحقق من صحة التخفيض عبر تطبيق تخفيضات

رابعا: إذا كان العرض من متجر إلكتروني يمكن التحقق منه من خلال وزارة التجارة أو منصة معروف

خامسا: يحق لك الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات