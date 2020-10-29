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فيديو.. احتراق سيارتين يشّل الحركة المرورية بأحد أنفاق جدة

فيديو.. احتراق سيارتين يشّل الحركة المرورية بأحد أنفاق جدة
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر احتراق سيارتين بنفق الأمير ماجد (الطائرة) بجدة إلى عرقلة حركة المرور وغلق أحد اتجاهات النفق خوفًا من تفاقم الوضع وتضرر مركبات أخرى، حيث ارتفعت ألسنة النيران من السيارتين، بشكل لافت ما أدى لسرعة إغلاق الطريق .

وبيّن مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تواجد سيارات المرور لتخطيط الطريق،فيما استمرت ألسنة اللهب تخرج من السيارتين وسط تواجد عدد كبير من الأشخاص أعلى النفق وازدحام مروري يحيط به نظرًا لتغيير حركة الطريق بالنفق.

ولم يُعلن حتى الأن أسباب حريق السيارتين، لكن نشطاء ذكروا أن الاحتراق جاء نتيجة حادث تصادم قوي، فيما لم يصدر بيان رسمي يكشف ملابسات الواقعة

 

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