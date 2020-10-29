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تعرف على الفرق بين مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية (فيديو)

تعرف على الفرق بين مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح محمد الخميس مدير إدارة دعم التسجيل وتقييم المنتجات الغذائية بهيئة الغذاء والدواء، الفرق بين أنواع المياه المعبأة.

وأوضح أن المياه المعبأة تنقسم إلى مياه طبيعية معدنية معبأة يتم الحصول عليها من مصادرها الطبيعية كالأنهار والينابيع وغيرها، ومياه الشرب المعبأة كالمياه المعالجة والمخصصة للاستهلاك الآدمي وتحتوي بالعادة على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.

ويختلف النوعان في المحتوى من حيث الأملاح الصلبة الدائمة، حيث تكون في المياه المعدنية كما هي في المصدر، بينما في مياه الشرب تتراوح ما بين 100 إلى 500 جزء في المليون.

وتابع أنه في النهاية جميع منتجات المياه الموجودة في الأسواق خاضعة لجميع اللوائح الفنية والمواصفات المبنية على تشريعات ونظم دولية.

 

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