افتتاح جسر تقاطع «عبدالله عريف» بالعاصمة المقدسة بطول 750 مترا

تواصل – فريق التحرير:

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الخميس، تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف.

جاء ذلك بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق، ترحيل خطوط الخدمات المتعارضة كافة مع مسار المشروع، من خلال التنسيق المتواصل مع إدارة مرور العاصمة المقدسة بشأن التحويلات المرورية اللازمة والجهات الخدمية لترحيل الخِدْمات، والمتابعة المستمرة مع المقاول المنفذ، لضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع الشروط والمواصفات الفنية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقَّاط أن الجسر المُنفَّذ على التقاطع يبلغ طولة ٧٥٠ متراً، وبعرض ١٧ متراً للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه.

وأضاف وكيل أمين العاصمة المقدسة أن الجسر يمتد من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويُعد من الجسور الحيوية والمهمة في العاصمة المقدسة.