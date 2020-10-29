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«الأمم المتحدة» تحذر من إهانة الأديان والرموز الدينية المقدسة

«الأمم المتحدة» تحذر من إهانة الأديان والرموز الدينية المقدسة
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تواصل – فريق التحرير :

حذر الممثل الدولي السامي لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، من مغبة “إهانة الأديان والرموز الدينية المقدسة”، مؤكداً أن “حرية التعبير ينبغي أن تحترم بالكامل المعتقدات الدينية لجميع الأديان”.

جاء ذلك في بيان لمكتب أمين عام الأمم المتحدة على الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بشأن تداعيات المواقف الفرنسية الأخيرة من الإسلام والمسلمين ، بحسب سكاي نيوز .

وقال المتحدث باسم موراتينوس في بيان إن الممثل الأعلى “يتابع بعميق القلق التوتّرات المتصاعدة وحالات التعصب التي أثارها نشر الرسوم المسيئة”.

وشدّد موراتينوس في بيانه على أنّ “إهانة الأديان والرموز الدينية تسبّب الكراهية والتطرّف العنيف ممّا يؤدّي إلى استقطاب المجتمع وتفكّكه”.

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