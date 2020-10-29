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خادم الحرمين يوافق على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم

خادم الحرمين يوافق على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم
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تواصل- واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ”60″ مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

العقيد ناصر عبدالعزيز ناصر بن جديد، الرقيب/ سعيد فارس مبارك القحطاني, أحمد سليمان فرحان الفيفي، النقيب مظلي/ أحمد عبدالله أحمد زياد، أحمد حمدان معيوض النفيعي، محمد سعيد إبراهيم المهري, رايد زايد مطر العتيبي، علي حسين يوسف الأحمد، فهد عبدالله أحمد الزهراني، هندي سيف سالم الرجاء، مبارك علي جتيم حسين، الرائد/ حامد علي محمد الوادعي، عبدالعزيز النعمان عبدالله زبير، سعد مهدي سعد آل بحري، حمود عبدالمحسن سلامه العمار، هشام عبدالله محمد العبد الجبار، مشاري عبدالعزيز إبراهيم العتيق، مسلط لافي نشاء المطيري، سليم سالم سليم العتيبي، حسين مدن عبدالله مسكين، العريف/ عبدالرحيم رشيد نويفع السحيمي، الرئيس رقباء/ عائض حضيض عائض المطيري، عبدالله فهد عبدالعزيز الرشودي، ياسر محمد صلت العتيبي، سلمان عبدالله إبراهيم الباز، النقيب/ طارق عبدالرحمن صالح البليهد، أحمد صالح فريح الحربي، محمد سليمان محمد المحيميد، محمد عبدالرحمن منصور العمار، عبدالرحمن سعود فويران الحربي, حمود يحيى محمد العيمي، وليد علي عوض الردادي، الرائد/ وائل عبدالله صالح الاصقه، حمزة عايش عياش أحمد، مهنا جزا جميعان الحربي ، شادي عابد عايض الثبيتي، معيوض عائض عوض المالكي، أحمد سعيد زعبان المالكي، الوكيل الرقيب/ طلال نزال عباس السبيعي، الرئيس رقباء/ سعد راشد فاضل السهلي، سلطان علي مسعود الرقيبه، محمد إبراهيم عبدالله عفيف، عثمان عبدالله عبدالعزيز اليوسف، الرقيب أول/ غزاي غازي قالط الحربي، إبراهيم محمد إبراهيم آل مجلي، عبداللطيف محمد عبدالمحسن بن باز، أنور عبدالرزاق أنور السوعان، إبراهيم عبدالله محمد المحيميد، الجندي أول/ عبدالله مقيم مفلح السبيعي، فهد عبدالله محمد الجبرين، زيد فيصل زيد السراج، راكان خليفه صلاح المطيري، العريف/ علي صالح مسفر آل معمر، الرقيب أول / لويحق عبدالله مسند آل عقيل، خالد يوسف أحمد الملحم، الوكيل الرقيب/ عبدالله مرزوق راجي الزيالي، وائل أسعد عبدالوهاب طيب، عبدالرحمن مرضي معيض الزهراني، عبدالله محمد عليان الحربي، العريف متقاعد/ فهد عبدالعزيز ناصر حامد.

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