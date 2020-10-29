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تنبيه من شركة «آبل» للمستخدمين بشأن ميزة الشحن اللاسلكي بهواتف «آيفون12»

تنبيه من شركة «آبل» للمستخدمين بشأن ميزة الشحن اللاسلكي بهواتف «آيفون12»
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت شركة «آبل» الأمريكية، تنبيهاً مهماً للمستخدمين بشأن شحن هاتفها الذكي الجديد ”آيفون 12″ من خلال استخدام ميزة(MagSafe)والمتمثلة في شحن الهاتف بطريقة لاسلكية.

 وطالبت ”آبل“ المستخدمين الانتباه إلى ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن اللاسلكي، إذ إنه قد يسخن هاتف آيفون 12 أو شاحن(MagSafe)قليلا أثناء الشحن.

 وأوضحت إنه إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من اللازم، سيضع نظام التشغيل قيودا على الشحن فوق مستوى 80%، وسوف يشحن آيفون مرة أخرى عندما تنخفض درجة الحرارة، كما يمكنك تجربة نقله والشاحن إلى مكان أكثر برودة.

 وشددت الشركة على ضرورة عدم وضع بطاقات الائتمان، أو بطاقات مفاتيح الفندق أو بطاقات المواصلات، أو جوازات السفر بين هاتف آيفون وشاحن(MagSafe)، حيث قد يتلف ذلك الشرائط المغناطيسية أو رقاقات(RFID)في هذه الأشياء.

وقالت ”آبل“ إنه في بعض الحالات، قد تظهر علامة بشكل دائري في الحافظات الخارجية التي تحمي الهاتف عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب، بالإضافة إلى ترك العلامات الدائرية نفسها في ظهر الهاتف الزجاجي عند استخدام هاتف آيفون دون حافظة للحماية الخارجية.

ويجب التنويه إلى أن إتلاف الشرائح المغناطيسية في بطاقات الائتمان عن طريق الخطأ سيكلف المستخدم مبالغ إضافية، حيث حددت ”أبل“ قيمة استبدال الزجاج الخلفي في حالة تلفه بهاتف ”آيفون 12و“آيفون 12 برو“ بسعر 449 دولارا و549 دولارا على التوالي، بزيادة 50 دولارا عن طراز ”آيفون 11، وحتى إذا كان هاتفك مشمولا في خدمة الضمان الخاصة بشركة ”أبل“ (+AppleCare)، فإن الضمان لا يشمل حالات التلف.

 وأوضحت صفحة الدعم الخاصة بشركة ”أبل“ أن هاتف ”آيفون“ سيشحن بسرعة أقل مع ميزة (MagSafe) عند استخدام محول للطاقة يوفر قدرة شحن أقل من 20 واط، وهو ما سيزيد من تكلفة الشراء؛ لأن المستخدم سيكون مجبرا على شراء شاحن بقوة 20 واط، بسعر 20 دولارا إضافيا من ”آبل“، لأن الأخيرة قررت إزالة الشاحن والسماعات من صندوق هواتفها الجديدة.

 

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