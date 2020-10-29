ميزة جديدة في «آيفون 12» تجنبك الإصابة بكورونا

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حصل نظام آيفون الجديد على ميزة جديدة تسمح بتزويد صاحبه بإشعارات تنبه عند وجود مصابين بفيروس كورونا في محيط الجهاز، وتتوفر الميزة الآن في العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. وعند تحديث نظام أجهزة الآيفون القديمة يمكن أن تكون هذه الميزة غير مفعلة.

وللحصول على إشعارات حول فيروس كورونا على هاتف آيفون 12، يجب الانتقال إلى تطبيق الإعدادات الأصلي على نظام iOS، والانتقال إلى القائمة الفرعية “إخطار التعرض”، ثم النقر على خيار تشغيل “إشعارات التعرض” ما يسمح بالحصول على الإشعارات من تطبيقات تتبع فيروس كورونا ، بحسب موقع 24 الإماراتي .

ويبدو أن سبب المشكلة نسخ آي كلاود آيفون الاحتياطية. فعند تنزيل نسخة احتياطية من آيكلاود، فإنها لا تعيد تمكين جميع الأذونات التي قد تمنحها للتطبيقات الاحتياطية. ما يمنع تطبيقات مثل أدوات تتبع فيروس كورونا من إذن استخدام وظيفة المطابقة والتتبع المستندة إلى البلوتوث.

وقال مستخدمون أن حذف التطبيق وإعادة تثبيته سيؤدي بعد ذلك إلى تشغيل خيار تمكين تتبع فيروس كورونا بشكل تلقائي، وفق ما نقل موقع تومز غايد الإلكتروني.