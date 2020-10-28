الرياض.. سائق تاكسي يصور النساء وينشر مقاطع الفيديو على «تيك توك»

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسائق كان يقوم بتصوير النساء المتواجدات في السيارة في الخلف دون علمهن.

وعلق البعض على المقطع، بأن السائق قام بنشر هذه المقاطع عبر تطبيق “تيك توك”، وأن السائق يعمل في الرياض.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية بضبط السائق واتخاذ ما يلزم تجاهه وفقا للنظام، وبيان حقيقة المقاطع التي تم تداولها.