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شاهد.. ضبط أشخاص في حالة سُكر وآخرين يحملون أسلحة ومخدرات بالرياض

شاهد.. ضبط أشخاص في حالة سُكر وآخرين يحملون أسلحة ومخدرات بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أسفرت الحملات الأمنية المكثفة بشرق الرياض عن ضبط عدد من الأشخاص المخالفين للنظام، حيث تم ضبط أشخاص في حالة سُكر، بينما تم ضبض أخرين يحملون قطع من المخدرات وسلاح مع ذخيرة حية.

وبحسب “سناب الداخلية” المرافق للحملة، فقد اتجهت الحملة الأمنية لدوريات الرياض إلى تمشيط الأحياء الواقعة شرق مدينة الرياض، حيث تم ضبط شخصين بحوزتهما مادة يشتبه بأنها من نوع الحشيش المخدّر، كما تم العثور بحوزتهما على حبوب زنكس ومسكر حيث سيتم إحالتهما لجهة الاختصاص.

فيما تمكنت الدوريات الأمنية بمدينة الرياض، بعد الاشتباه بأحد المركبات وإيقاف من بداخلها، من ضبط قائدها في حالة غير طبيعية كما ضُبطت بحوزته مادة يُشتبه بأنها من مادة الحشيش المخدر وسيتم إحالته لجهة الاختصاص.

كذلك ألقت الحملة الميدانية بأحياء شرق الرياض القبض على شخص في حالة غير طبيعية، حيث ضُبط بحوزته زجاجة من الخمر المُصنّع، حيث سيتم إحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، كما ضبطت الدوريات آخر بحوزته مسدس غير مصرح له وعدد 6 طلقات نارية، ليتم إحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

 

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