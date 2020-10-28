الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

يتواجد بعدد قليل من الأطعمة.. نقص هذا الفيتامين يسبب تشوش الرؤية

يتواجد بعدد قليل من الأطعمة.. نقص هذا الفيتامين يسبب تشوش الرؤية
0

تواصل – وكالات:

حذر موقع طبي من أن نقص “فيتامين د” قد يكون أحد أسباب التشوش في الرؤية هو حالة تسمى “الضمور البقعي” مما قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض. حيث تعتبر بعض التغيرات في حدة الرؤية جزءًا طبيعيا من الشيخوخة، إلا أن عدم الوضوح أو التشوش في الرؤية قد يكون علامة على وجود مرض كامن في العين.

وبحسب موقع “هيلث فولي” الطبي المتخصص، فيُعد التشوش في الرؤية سواء في عين واحدة أو في كلتيهما إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه العين، ويمكن أن تسوء الأمور أكثر حال الإصابة بمرض “الضمور البقعي” والذي ينتج عن نقص فيتامين “د”.

ورغم أن تأثير فيتامين “د” في ظهور مرض “الضمور البقعي” ما زال قيد الدراسة فان بعض الأبحاث تشير إلى أن المستويات الكافية من فيتامين “د” قد تكون مهمة للوقاية من هذا المرض.

فيما أشارت دراسة نُشرت في أبريل (نيسان) 2011 وجدت أن “زيادة تناول فيتامين “د” قلل من خطر الضمور البقعي لدى النساء تحت سن 75 عاما”. فيما اقترحت دراسة أخرى نُشرت في عام 2012 أن “فيتامين د يمكن أن يجدد شباب العين عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين الرؤية”.

تجدر الإشارة إلى أن فيتامين “د” يتواجد في عدد قليل من الأطعمة مثل “الأسماك والبيض والكبد”، ويمكن للجسم أيضا الحصول على فيتامين د عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس.

مواد ذات صلة

«فيتامين د».. مُكمل غذائي يخفف من حدة أعراض فيروس «كورونا»

«فيتامين د».. مُكمل غذائي يخفف من حدة أعراض فيروس «كورونا»

من بينها الفشل الكلوي.. تعرّف على الآثار الجانبية لتناول كميات كبيرة من فيتامين «د»

من بينها الفشل الكلوي.. تعرّف على الآثار الجانبية لتناول كميات كبيرة من فيتامين «د»

استشاري يحذر من الإفراط في تناول حبوب «فيتامين د»

استشاري يحذر من الإفراط في تناول حبوب «فيتامين د»

استشاري يزف بُشرى سارة بشأن «كورونا».. وينصح بهذه الوصفة لتقوية المناعة (فيديو)

استشاري يزف بُشرى سارة بشأن «كورونا».. وينصح بهذه الوصفة لتقوية المناعة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة