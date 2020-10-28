معلقا على حريق السودة.. متحدث الداخلية: نهيب بالجميع الإبلاغ عن مخالفي الإقامة

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علق المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية على حريق السودة الذي اندلع مساء أمس، بقوله “نهيب بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة الذي يتسببون اندلاع الحرائق ببعض المناطق”.

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس إخماد حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في قرية القوز في مركز السودة بمنطقة عسير.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني “مدني عسير يباشر حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة”.

يذكر أن جبال العزيزة بمنطقة السودة تعتبر منطقة سياحية من أشهر مناطق عسير وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، ويوجد بها غابات كثيفة ومناظر طبيعية خلابة وتمتاز بكثافة النباتات.

ويتهم رواد التواصل الإجتماعي الإثيوبيين بالتسبب بحريق السودة كما تسببوا بحريق تنومة الذي اندلع الأسبوع الماضي واستمرت جهود إخماده لأيام بعد أن انتشر تحت تاثير الرياح بشكل واسع.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أسباب اندلاع حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة، حيث أضرم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية النار نتيجة خلافات بينهم، وفروا من الموقع بعد انتشار الحريق ، حيث تم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.