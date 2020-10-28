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شاب يسأل عن جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة عن بُعد.. شاهد رد «الشيخ الخثلان»

شاب يسأل عن جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة عن بُعد.. شاهد رد «الشيخ الخثلان»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، وقد تسقط كثير من الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت، وذلك ردًا على سؤال أحد الطلاب عن إمكانية جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة عن بُعد.

وتابع “الخثلان”: إن الله قال في كتابه العزيز: “إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا“،وتوعد سبحانه وتعالى  الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بقوله تعالى:فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ”، حيث قال عنها ابن عباس إن هذه الآية تهديد ووعيد من الله عز وجل لمن يؤخرون الصلاة عن وقتها، مع أن الله وصفهم بالمصلين.

وتعجّب أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من ضياع صلاة الظهر مثلا وهي طويلة ممدودة حتى العصر متسائلًا: هل التعليم عن بُعد يستغرق كل هذا الوقت فلا يجد الطالب خمس أو سبع دقائق ليصلي فيها الظهر؟، مُحذرُا من الاستهتار بالصلاة التي يعتبر التفريط فيها من كبائر الذنوب، فشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة وأهمها، ولذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الدراسة عن بُعد ولله الحمد تعدلت أوقات الدراسة بالمملكة بما يتوافق مع أوقات الصلاة، مما ينفي العذر.

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