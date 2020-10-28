«مرور جدة» يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يقود بسرعة عالية جدًا

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لجهود الإدارة العامة للمرور، لضبط التجاوزات على الطرق العامة، ضبط مرور محافظة جدة قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

تجدر الإشارة إلى أن المرور يشن حملة ضخمة بجميع المناطق لضبط مخالفي السرعات المقررة حفاظًا على حياة سالكي الطرق وتقليلًا من الحوادث المرورية الخطيرة بسبب السرعات العالية واستخدام وسائل التواصل للتباهي بذلك.