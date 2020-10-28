13.21 مليار ريال تحويلات الأجانب في المملكة خلال الشهر الماضي

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ارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة خلال سبتمبر الماضي بنحو 28.6 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 13.21 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.27 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2019، لترتفع بنحو 2.94 مليار ريال.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن التحويلات نمت على أساس شهري بنحو 6.7 في المائة مقارنة بشهر أغسطس البالغ 12.38 مليار ريال، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وبلغت التحويلات منذ بداية العام الحالي نحو 110.24 مليار ريال، حيث تسجل التحويلات نموا بنحو 18.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 93.02 مليار ريال، ويأتي ذلك بدعم من نمو التحويلات بشكل كبير خلال الأشهر الأربع الماضية.